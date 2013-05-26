هل تقشر البشرة وتصبغها من علامات الإصابة بالتينيا الملونة؟

أرسل قارئ يقول: إنا رجل عمرى 32 عاما، وعندى مرض فطرى ظهر أولا فى منطقة "خلف الرقبة" وكان لونه أسود فقط.

وبعد عدة أعوام ظهر قشور بيضاء بجوار الإبط من الأمام، ومن الخلف وفى الطبقة التى تقع تحت تلك القشور يوجد بقع بنية اللون.

مع العلم أن هذا الأمر يزداد فى فصل الشتاء ويقل صيفا.

وقد استخدمت "تريفلوكان" لفترة فتحول لون الجلد بتلك المناطق إلى اللون الأسود الداكن ثم زال لفترة قصيرة ولكنه عاد مرة أخرى وبدأ هذا الأمر فى التكرار بشكل كبير، على مدار الأسبوع الواحد لا أدرى ما هذا وهل هى تنيا ملونة أم مرض آخر؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل جامعة عين شمس قائلة:

> بالنسبة لسؤال القارئ عن ما إذا كانت الأعراض التى يشكو منها تشير إلى إصابته بالتينا الملونة فنشير إلى أن التينيا من المفترض أن يتم القضاء عليها أو حتى تحسنها باستخدام "التريفلوكان" ولا يؤدى استخدامه إلى تصبغ البشرة، كما أن الأمراض الفطرية يزيد انتشارها فى فصل الصيف وتقل حدتها فى الشتاء وهو معاكس لما يحدث للمريض لذا ننصحه بضرورة التوجه إلى الطبيب المختص لكى يتم تشخيص الحالة بشكل سليم وبعد الكشف العينى وبالتالى تحديد العلاج المناسب.

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