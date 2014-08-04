عباس أبو الحسن: “الفيل الأزرق” أعطى قبلة الحياة للسينما

أشاد المؤلف والممثل عباس أبو الحسن بنجاح فيلم “الفيل الأزرق” فنيا وتجاريا، مؤكدا أنه يعطى للسينما قبلة الحياة، ومعتبرا العمل صفعة قوية لكبار المنتجين الذين أبتعدوا عن السينما مؤخرا.

وقال أبو الحسن: أهمية فيلم “الفيل الأزرق” أنه يعطي قبلة الحياة للسينما الجادة التي تحترم عقول المشاهدين، ويثبت أن الأفلام ليس شرطا ان تكون افلاما خاصة لصانعيها، تشحن مباشرة للمهرجانات، بينما تنحر رقاب منتجيها عند عتبات شباك التذاكر. ولا أن تكون، بالضرورة أفلاما سوقية مهترئة الصنع فجة تتعمد مغازلة الشهوات المكبوته وتسكب زيتا علي نار الإنحطاط الفكري، وتدهور الذوق الجمعي، والمتحصل من جريمة العصر المباركي، لكي تنجح وتدرّ الملايين لمقاوليها

وأضاف.أهمية فيلم “الفيل الأزرق” إنه فيلم تجاري تشويقي مُبهر ترفيهي في المقام الأول، لا يدعي الفكر ولا أي فذلكة ، صنعه مبدعون ماهرون لا مدعون مستسهلون، يخطفك في رحلة “أو ركوبة ” مجنونة مليئة بالخيال الجامح الطازج الجرئ غير المألوف ، إهتم صانعه بأدق التفصيلات تمثيلا وديكورا وتصويرا وملابسا وجرافيكس وقبل ذلك بقصة شيقة وسيناريو مُحبك وسلاسة في السرد.

وأكمل أبو الحسن أهمية فيلم “الفيل الأزرق” إنه يعطي صفعة قاسية لكبار المنتجين الذي ولوا ظهورهم للسينما بعد ما حلبوا ضروعها عقودا ، قدموا فيها أفلاما هي في غالبيتها ذات جودة متواضعة، أسهمت في الأساس في عزوف ” الكتلة الحرجة ” من جمهور المشاهدون عن شاشات العرض، قبل ان تأتي سنوات الثورة لتجهز علي البقية الباقية من هذا الجمهور

وأوضح اايضا ان مروان حامد عمل الفيلم دة في ظروف تحدي عسيرة وإحباطات متتالية حتي من بعض المنتجين المشاركين في العمل..كان العديد حوله عندهم قناعة ان الفيلم راشق في الحيط عشان ظروف البلد المتنيلة وإحجام الناس عن النزول الي السينما وكمان خايفين من فذلكة مروان وميله الي العنف وغيته في صدم المشاهد

وأختتم تعليقه بالقول .أن يتصدر الفيل الأزرق الإيرادات الآن، ومازالت طوابير المشاهدين تتململ امام شبابيك التذاكر، انتظارا للدخول، في رأيي ليس إنتصار من الجمهور للفيلم، انما هو انتصار من صانعي الفيلم للجمهور ، والمراهنة عليه وعلي عودته المرهونة بعمل مبدع فني ترويحي .