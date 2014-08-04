النجمات يتألقن بإطلالات جريئة في مهرجان "Comic Con 2014"

في كل صيف يجتمع النجوم وأبطال الشخصيات الخيالية بالمعجبين بهم في مدينة سان ديغو الأمريكية، حيث يقام مهرجان Comic Con، وفي هذا العام رصد "سيِّدتي نت" العديد من الإطلالات الجريئة منها ما هو جميل ومتناسق بطريقة جذابة ومنها ما هو عكس ذلك تماماً.

اكتسحت نجمات مسلسل "Game Of Thrones" المهرجان بإطلالات غريبة، فظهرت Gwendoline Christie بفستان قصير بلون وردي وتفاصيل ناعمة من Peter Pilotto، واختارت الشابة Maisie Williams فستاناً جريئاً جعل إطلالتها تبدو مبالغة نوعاً ما، أما زميلتها Sophie Turner فقد اختارت فستاناً قصيراً باللون الأسود فحصلت على لوك بسيط وناعم.

من ناحية أخرى تألقت الممثلة Nina Dobrev نجمة مسلسل"The Vampire Diaries" بلوك يومي جميل من J.Mendel، واختارت الممثلة Jessica Alba إطلالة عصرية بتنورة ميدي جميلة وتوب قصير، وارتدت Emma Roberts إطلالة مشابهة بألوان كلاسيكية ناعمة، ولم توفق النجمة Cate Blanchett باختيارها في هذا المهرجان، حيث كانت إطلالتها باهتة وعادية نوعاً ما.

فيما كانت إطلالة Ashley Madekwe بفستان فضي من Dior هي الأجمل في هذا المهرجان، وشاركتها الممثلة Katerina Graham بنفس اللقب باختيار إطلالة عصرية وجميلة.

شاهدي معنا أجمل وأسوأ الإطلالات من مهرجان "Comic Con 2014"، وأخبرينا برأيك.

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