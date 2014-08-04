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23 ألفا تقدموا للمرحلة الأولى لـ«تنسيق الأزهر»

  • مصر
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قال الدكتور هانى حرب، مدير تنسيق جامعة اﻷزهر، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم للمرحلة الأولى، عبر الموقع الإلكترونى خلال الثلاثة أيام الماضية بلغ 23 ألف طالب وطالبة.

وأضاف «حرب» لـ« المصرى اليوم»، أن جامعة الأزهر أطلقت موقع التنسيق قبل موعده الرسمى بيوم لمساعدة الطلاب على استطلاع الرغبات لأطول فترة ممكنة، لافتا إلى أن الجامعة حددت 3 مكاتب بها 6 معامل للحاسب لاستقبال الطلاب، هى: مكتب التنسيق بالقاهرة بمدينة نصر، ومكتب طنطا بكلية الشريعة والقانون، ومكتب أسيوط بالأمانة العامة بأسيوط، ويستمر تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة، البالغ عددهم 41 ألفا، حتى الخميس المقبل.

ويصل عدد كليات فرع البنين التى يتقدم لها الطلاب فى تنسيق القبول بكليات الأزهر إلى 46 كلية، منها طب القاهرة، وصيدلة القاهرة، والطب بدمياط، وطب أسيوط، وطب الأسنان بالقاهرة، وطب أسنان أسيوط، وكلية الصيدلة بالقاهرة، والصيدلة بأسيوط، وكلية الهندسة بالقاهرة، وكلية الهندسة بقنا، وكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، وكلية الهندسة الزراعية بأسيوط، وكلية العلوم بالقاهرة، بينما يشمل تنسيق كليات البنات 26 كلية حسب التوزيع الجغرافى.

كانت معامل تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية اﻷزهرية بدأت عملها مطلع الأسبوع الجارى، لتلقى طلبات الطلاب للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، التى يبلغ عددها 72 كلية بالقاهرة والأقاليم، وتستمر المرحلة الأولى لمدة أسبوع، بينما يبدأ تنسيق المدن الجامعية ابتداء من 9 أغسطس الجارى.

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