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كيف يتم تركيب حقن وقسطرة الإيبيدورال؟

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كيف يتم تركيب حقن وقسطرة الإيبيدورال؟ كيف يتم تركيب حقن وقسطرة الإيبيدورال؟

يقول الدكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد بقصر العينى إن طبيبة التخدير بمخدر موضعى فى أسفل الظهر ستقوم بحقن السيدة، وبعدها ستمرر إبرة مجوفة بين فقرات عمودك الفقرى .

تمر الإبرة فى الفراغ بين طبقات الأنسجة فى العمود الفقرى، ويسمى "فراغ الإيبيدورال". ثم يمرر أنبوب رفيع، أو قسطرة، عبر الإبرة.

يتم إخراج الإبرة بعد تركيب الأنبوب الذى يثبّت فى ظهرك وعلى كتفك.

تُعطى الإيبيدورال بطرق عدة:

ستحقن طبيبة التخدير مزيجاً من المسكنات فى أنبوب لتخدير الجزء السفلى من بطنك، إذا كان الإيبيدورال يعمل بشكل جيد، فلا يجب أن تشعرى بالانقباضات. عندما يبدأ مفعول الإيبيدورال بالزوال، يمكن زيادة الجرعة التى ستستمر ما بين ساعة إلى ساعتين.

ستركب طبيبة التخدير قسطرة الإيبيدورال. يوصل الطرف الآخر من الأنبوب بمضخة تضخ محلول الإيبيدورال المسكن فى ظهرك بشكل مستمر. يمكنك أخذ جرعات إضافية أقوى من البنج الموضعى أيضاً إذا احتجت إلى ذلك. فى بعض الأحيان، تكون المضخة تحت سيطرتك. وهذا ما يسمى مسكن إيبيدورال بتحكم المريضة أوPCEA، لكنه لا يتوفر إلا فى بعض المستشفيات.
> حقنة الإيبيدورال بالإضافة إلى التخدير النصفى (CSE): قد تُعطين حقنة تحتوى على جرعة منخفضة من الأدوية المسكنة (التخدير النخاعى المصغر)، والتى تعمل بسرعة أكبر من الإيبيدورال، فى الوقت نفسه، ستُدخل طبيبة التخدير قسطرة من دون تمرير أى مخدر عبر الأنبوب.

عندما يبدأ تأثير حقنة التخدير النخاعى المصغر بالزوال، ستمرر طبيبة التخدير محلول الإيبيدورال من خلال الأنبوب لتمدك بمسكن مستمر.

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