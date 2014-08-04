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"اليوم السابع" تكشف أسرار جرائم الاغتصاب والتعذيب داخل دور الأيتام

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تحت عنوان "أسرار جرائم الاغتصاب والتعذيب داخل دور الأيتام"، تواصل "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الثلاثاء، كشف أسرار جرائم الاغتصاب والتعذيب داخل دور الأيتام، بعد الكشف عن جريمة تعذيب مسئول دار مكة المكرمة للأيتام بالهرم، للأطفال المتواجدين بالدار.

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