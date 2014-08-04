"اليوم السابع" تكشف أسرار جرائم الاغتصاب والتعذيب داخل دور الأيتام

تحت عنوان "أسرار جرائم الاغتصاب والتعذيب داخل دور الأيتام"، تواصل "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الثلاثاء، كشف أسرار جرائم الاغتصاب والتعذيب داخل دور الأيتام، بعد الكشف عن جريمة تعذيب مسئول دار مكة المكرمة للأيتام بالهرم، للأطفال المتواجدين بالدار.

◄واقرأ فى اليوم السابع أيضًا..

◄فريد الديب فى محاكمة القرن: حسين سالم رجل وطنى.. ومستندات فيلات مبارك اتحرقت

◄قلق فى البنوك بسبب تطبيق الحد الأقصى للأجور.. قيادات مصرفية تستعد للهجرة للقطاع الخاص ومطالب بإعادة النظر فى القرار

>◄نجيب ساويرس لـ "اليوم السابع": التبرع لمصر ليس بالإجبار

◄الرئيس يعلن تفاصيل مشروع قناة السويس.. إعلاميون ورجال الأعمال فى "مؤتمر تنمية القناة".. و"كونسورتيوم" يضم القوات المسلحة لتنفيذ المشروع

◄حرب إنقاذ المصريين فى ليبيا.. وزير الخارجية يتفقد أوضاع العالقين على معبر "رأس جدير".. ويؤكد: جيشنا لا يتدخل فى الشأن الليبى

◄"الإسكان" تعلن تسليم 23 ألف وحدة سكنية أكتوبر المقبل

◄سقوط ممول الإرهاب فى سيناء.. وقذائف مجهولة تطارد الأطفال فى الشيخ زويد

◄مذبحة فى قطاع الناشئين فى الأهلى



>

>

>

>