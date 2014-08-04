أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدًا.. "الأعلى للتعليم" يجتمع لإعلان موعد بدء العام الدراسى

Google+ Print
غدًا.. "الأعلى للتعليم" يجتمع لإعلان موعد بدء العام الدراسى غدًا.. "الأعلى للتعليم" يجتمع لإعلان موعد بدء العام الدراسى

يعقد غدًا الثلاثاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى اجتماعًا بديوان عام وزارة التربية والتعليم لتحديد موعد بدء العام الدراسى 2014/2015.

وقال هانى كمال، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه لم يتم حسم موعد بدء العام الدراسى بعد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ يوم 20 من سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال المندوه الحسينى عضو المجلس الأعلى لـ"اليوم السابع" أن أعضاء المجلس يقترحون بدء العام فى موعده المحدد له كل عام 21 من سبتمبر.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن العام الدراسى يبدأ أواخر الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365