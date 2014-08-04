غدًا.. "الأعلى للتعليم" يجتمع لإعلان موعد بدء العام الدراسى

يعقد غدًا الثلاثاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى اجتماعًا بديوان عام وزارة التربية والتعليم لتحديد موعد بدء العام الدراسى 2014/2015.

وقال هانى كمال، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه لم يتم حسم موعد بدء العام الدراسى بعد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ يوم 20 من سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال المندوه الحسينى عضو المجلس الأعلى لـ"اليوم السابع" أن أعضاء المجلس يقترحون بدء العام فى موعده المحدد له كل عام 21 من سبتمبر.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن العام الدراسى يبدأ أواخر الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.