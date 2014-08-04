أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

9 ملايين جنيه تكلفة إنشاء كوبري ملاحي للسيارات للربط بين جسري ترعة المحمودية

Google+ Print
9 ملايين جنيه تكلفة إنشاء كوبري ملاحي للسيارات للربط بين جسري ترعة المحمودية 9 ملايين جنيه تكلفة إنشاء كوبري ملاحي للسيارات للربط بين جسري ترعة المحمودية

ترعة المحمودية – أرشيفية

قال  اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، بأنه قد تم التنسيق مع وزارة الري لإنشاء كوبرى ملاحى للسيارات به حارتان يمينا ويسارا للمشاة يربط بين جسرى ترعة المحمودية ما بين شارع بورسعيد وشارع احمد عرابى ، بإعتمادات قدرها 9 ملايين جنيه، ويلبي رغبة أهالى مدينة كفر الدوار من تحقيق السيولة المرورية وسهولة انتقالهم ما بين ضفتي الترعة وتقليل الاختناقات المرورية بالمدينة.

ووجه محافظ البحيرة بقيام لجنة مشكلة من الوحدة المحلية لمدينة كفر الدوار ومرور البحيرة والاسكان ووزارة الرى لتحديد أنسب موقع لتنفيذ المشروع المقرر أن يتم الطرح والتعاقد والتنفيذ والإشراف من خلال وزارة الري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا