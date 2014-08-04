9 ملايين جنيه تكلفة إنشاء كوبري ملاحي للسيارات للربط بين جسري ترعة المحمودية

قال اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، بأنه قد تم التنسيق مع وزارة الري لإنشاء كوبرى ملاحى للسيارات به حارتان يمينا ويسارا للمشاة يربط بين جسرى ترعة المحمودية ما بين شارع بورسعيد وشارع احمد عرابى ، بإعتمادات قدرها 9 ملايين جنيه، ويلبي رغبة أهالى مدينة كفر الدوار من تحقيق السيولة المرورية وسهولة انتقالهم ما بين ضفتي الترعة وتقليل الاختناقات المرورية بالمدينة.

ووجه محافظ البحيرة بقيام لجنة مشكلة من الوحدة المحلية لمدينة كفر الدوار ومرور البحيرة والاسكان ووزارة الرى لتحديد أنسب موقع لتنفيذ المشروع المقرر أن يتم الطرح والتعاقد والتنفيذ والإشراف من خلال وزارة الري.