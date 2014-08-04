أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مسؤول إيراني: لا ينبغي السماح للكيان الصهيوني بالإفلات من المحاسبة على جرائمه

Google+ Print
مسؤول إيراني: لا ينبغي السماح للكيان الصهيوني بالإفلات من المحاسبة على جرائمه مسؤول إيراني: لا ينبغي السماح للكيان الصهيوني بالإفلات من المحاسبة على جرائمه

صوراً تظهر آثار العدوان الصهيونى الغاشم على غزة

أكد مساعد شؤون حقوق الانسان في السلطة القضائية الايرانية محمد جواد لاريجاني، اليوم الاثنين، أنه لا ينبغي السماح للكيان الصهيوني بالافلات من المحاسبة على جرائمه المناهضة لحقوق الانسان بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن تصريح لاريجاني للصحفيين على هامش اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز في طهران، قوله إن تشكيل لجنة تقصي الحقائق لا ينبغي أن تجعلنا متقاعسين في متابعة الأوضاع في غزة.

وأكد لاريجاني ضرورة العمل على تكثيف الجهود في مختلف المستويات وعدم السماح لكيان الاحتلال بالافلات من المحاسبة على جرائمه المناهضة لحقوق الانسان، مشيرا إلى الجهود المبذولة لإزالة الظلم عن أهالي غزة.

وفيما يتعلق بالاجراءات القانونية والقضائية للسلطة القضائية الايرانية بشأن قضية غزة، أوضح لاريحاني أن رئاسة السلطة القضائية ستطرح غدا الثلاثاء جانبا من الاجراءات القانونية لهذه السلطة حول قطاع غزة، وذلك بمناسبة يوم حقوق الانسان الاسلامية.

واعتبر لاريجاني أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة أمر جيد في ذاته الا أن المشكلة الاساسية تتمثل في مدى العمل بقراراتها وتقاريرها.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا