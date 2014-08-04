مسؤول إيراني: لا ينبغي السماح للكيان الصهيوني بالإفلات من المحاسبة على جرائمه

أكد مساعد شؤون حقوق الانسان في السلطة القضائية الايرانية محمد جواد لاريجاني، اليوم الاثنين، أنه لا ينبغي السماح للكيان الصهيوني بالافلات من المحاسبة على جرائمه المناهضة لحقوق الانسان بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن تصريح لاريجاني للصحفيين على هامش اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز في طهران، قوله إن تشكيل لجنة تقصي الحقائق لا ينبغي أن تجعلنا متقاعسين في متابعة الأوضاع في غزة.

وأكد لاريجاني ضرورة العمل على تكثيف الجهود في مختلف المستويات وعدم السماح لكيان الاحتلال بالافلات من المحاسبة على جرائمه المناهضة لحقوق الانسان، مشيرا إلى الجهود المبذولة لإزالة الظلم عن أهالي غزة.

وفيما يتعلق بالاجراءات القانونية والقضائية للسلطة القضائية الايرانية بشأن قضية غزة، أوضح لاريحاني أن رئاسة السلطة القضائية ستطرح غدا الثلاثاء جانبا من الاجراءات القانونية لهذه السلطة حول قطاع غزة، وذلك بمناسبة يوم حقوق الانسان الاسلامية.

واعتبر لاريجاني أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة أمر جيد في ذاته الا أن المشكلة الاساسية تتمثل في مدى العمل بقراراتها وتقاريرها.

أ ش أ