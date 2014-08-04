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غرامة 27 مليون دولارعلي ماكدونالدز لوفاة شخصين

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غرامة 27 مليون دولارعلي ماكدونالدز لوفاة شخصين غرامة 27 مليون دولارعلي ماكدونالدز لوفاة شخصين

قضت محكمة أمريكية على سلسلة مطاعم ماكدونالدز، بدفع غرامة 27 مليون دولار تعويضا لعائلات اثنين من رواده الصبية، حيث أدين ماكدونالدز بتهمة التراخي في اتخاذ اجراءات أمنية.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، توفي دينتون جيمس وارد البالغ 18 عاما جراء تعرضه للضرب المبرح من قبل مجموعة من السكان الخطرين في منطقة المطعم بالقرب من هيوستن، وتوفيت بعده صديقته لاورين بيلي كريسب في حادثة طريق عندما كانت تحاول نقل صديقها إلى أقرب مستشفى.

وقال المحامي عن عائلات الصبي والفتاة ” لهذا المطعم تاريخ طويل من القصص المأساوية لاعتداءات تمت على رواده، الشركة كانت تعلم أن المطعم يقع في ناحية شديدة الخطورة من المدينة”. ونقل المحامي في دعواه أكثر من 200 استجابة للشرطة على شكاوى سابقة خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلا أن ماكدونالدز رفض إغلاق المطعم في هذه الناحية الخطرة من المدينة.

وقد أمرت هيئة المحكمة في تكساس ماكدونالدز بدفع 16 مليون دولار لأسرة وارد، و11 مليون دولار لأسرة كريسب.

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