' نيمار ' خليفة حمودي في سموحة

استقر نادي سموحة على اللاعب الذي سيخلف نجمه أحمد حمودي المنتقل حديثًا إلى بازل السويسري بعقد مدته 4 سنوات.

وقال فرج عامر رئيس النادي السكندري: "انتظروا إسلام عبد النعيم، سيكون خليفة أحمد حمودي، وأفضل لاعب في مصر الموسم المقبل".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "إسلام لاعب موهوب، وصغير السن يبلغ 18 عامًا، وزملاؤه يلقبونه بنيمار بفضل مهاراته الكبيرة".

وأوضح "دعمنا صفوف الفريق أيضًا بهدافي الدوري الغاني سيدو بانسي وعبد العزيز، وقائد منتخب مالي للشباب عثمان كايتا".

وأتم "سموحة سيكون أقوى الموسم القادم، بصفقات قوية أخرى مثل إسلام شكري ومانجا، والحارسين محمد صبحي، ومهدي سليمان".