"البحوث الإسلامية": "الأزاهرة" أصحاب رسالة وليسوا موظفين

بناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر - التقى اليوم الاثنين الدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، قادة الوعظ على مستوى الجمهورية على رأسهم الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، لبحث سبل النهوض بالدعوة ومواجهة الوضع الراهن من خلال الخطاب الدينى الوسطى المستنير الذى يمكن من خلاله تحويل المحن إلى المنح، والألم إلى الأمل، ومن ثم كانت التوصيات التالية، تفعيل لقاء يوم الاثنين الذى يجمع بين الأزهر والأوقاف، والندوات الليلية ومتابعتهما.

> وشملت التوصيات التأكيد على حرمة الدماء والأعراض، من خلال الخطاب الدينى الوسطى الذى يعظم مقاصد الشريعة، ويحفظ على الناس كرامتهم وأمنهم وأموالهم وأعراضهم، والدعوة إلى المحبة والتعاون حتى لا تغرق السفينة، والتذكير بأن نجاة الكل نجاة الفرد، ونجاة الفرد فى نجاة الكل.

وتضمنت التوصيات التحذير من الاجتراء على القامات والعلماء من أبناء مصرنا الحبيبة، وكذلك المؤسسات والشركات، والتأكيد على الحفاظ على الأزهر الشريف، كمؤسسة كبرى ومرجعية عظمى، والمعبر عن ضمير الأمة بالمنهج الأزهرى الوسطى، موضحًا فى نهاية الاجتماع أن على الجميع أن يعرف أن الأزاهرة أصحاب رسالة وليسوا أصحاب وظيفة.

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