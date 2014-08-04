«المصري اليوم» تنشر تفاصيل مبادرة «نافعة».. والاعتراف بضحايا «رابعة» في المقدمة

كشفت مصادر وثيقة الصلة بتنظيم الإخوان المسلمين، تفاصيل المبادرة التي يطرحها الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، وتحالف إخوان منشقون، لإجراء مصالحة بين الجماعة وحلفائها من جهة والدولة من جهة آخري .

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها، لـ «المصري اليوم»، الاثنين، إن المبادرة تتمحور حول 3 بنود أهمهما تشكيل مجلس مصالحة وطنية يضم شخصيات متوافق عليها من طرفي الأزمة أمثال الدكتور عمرو حمزاوي وفق لما قالت المصدر مهمتها الأساسية عقد جلسات لتحقيق التوالفق بين مختلف الأطراف والاتفاق علي مصلحة البلاد خلال الفترة المقبلة .

وأضافت المصادر أن ثاني البنود يشير إلي ضرورة أن تضمن الدولة اعتراف المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبار ضحايا فض رابعة العدوية ونهضة مصر شهداء، علي أن يتم تكشيل لجنة تقصي حقائق لكافة الأحداث التي وقعت منذ 25 يناير وحتي الأن مهمتها التحقيق في الأحداث الأقوى خلال السنوات التي أعقبت الثورة بداية من موقعة الجمل، ومحمد محمود مرورًا بـ «الاتحادية» والمقطم ونهاية بفض «رابعة» و«النهضة» .

وتابعت المصادر أن المباردة تشمل الإفراج عن جميع المعتقلين اللذين لم تصدر في حقوقهم أحكام جنائية علي أن تعترف الإخوان بالأحكام الصادرة ضد قادتها وتستمر محاكمتهم محاكمة نزيهة شفافة لافتة إلى أن ذلك قد يتم بشكل قانوني أو من خلال عفو رئاسي صادر عن رئاسة الجمهورية .

وأوضحت المصادر إلى أن المباردة تتضمن تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين لضمان إنخراطها في العمل السياسي في إطار الدولة وليس بمعزل عنها، منوهة إلى أن المبادرة مطروحة للحوار بين أطرف عدة وستشمل تعديلات خلال الفترة المقبلة .

في السياق ذاته، أنهى عمرو عمارة، منسق حركة إخوان منشقون اتصالاته الأولية بتحالف دعم الشرعية، الاثنين، ولقت مبادرته ترحيبا مبدئيا من قبل أحزاب التحالف علي أن تطرح للنقاش لإجراء تعديلات عليها.