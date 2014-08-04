عمرو جمال: مثلي الأعلى حسام حسن ومتعب

قال عمرو جمال مهاجم الأهلي إن مثله الأعلى في كرة القدم، هو الثنائي حسام حسن المدير الفني للزمالك، وزميله بالفريق عماد متعب.

وأضاف في تصريحات لقناة "سي بي سي 2": "لا أنظر إلى حسام حسن باعتباره مديرًا فنيًا للزمالك، ولكنه كان لاعبًا كبيرًا، وأصبح مدربًا مميزًا".

وتابع "متعب أيضًا مثلي الأعلى، وسيظل أفضل مهاجم في مصر، وأتعلم منه كثيرًا، فاللعب بجواره يزيد من خبراتي، ويدعم ثقتي بنفسي".

وأردف "المنافسة مع نجم كبير مثل متعب لصالحي ولصالح الفريق، وأتمنى استغلال فارق السن لتثبيت أقدامي في التشكيلة الأساسية".

وأتم "الثقة 70% من سلاح أي لاعب كرة، والفضل يرجع لمحمد يوسف في منحي الثقة، أما فتحي مبروك فكان مدربي 5 سنوات بصفوف الناشئين، وأتمنى أن يكون القادم أفضل مع جاريدو".