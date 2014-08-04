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الزمالك يعرض على ميدو منصبا جديدا

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الزمالك يعرض على ميدو منصبا جديدا الزمالك يعرض على ميدو منصبا جديدا

يعرض نادي الزمالك على أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق الأبيض، منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ميدو قاد الفريق الأول بالزمالك لمدة سبعة أشهر، حتى قرر مجلس إدارة النادي الأبيض إنهاء عقده وتعيين حسام حسن في موقعه.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اتصل بميدو عن طريق أكثر من عضو مجلس إدارة، لعرض المنصب الجديد عليه.

ولم يرد ميدو بشكل فوري على عرض القلعة البيضاء.

ويقود قطاع الناشئين في الفترة الحالية محمود سعد، الرجل الذي عمل لأكثر من 20 عاما في هذا المنصب ورحل فترة مجلس إدارة كمال درويش وعاد مع فوز مرتضى منصور برئاسة الزمالك.

جاء العرض على ميدو، كونه قدم رؤية كاملة لتطوير قطاع الناشئين خلال فترة تواجده كمدير فني للفريق الأبيض.

وكان ميدو قد قدم للفريق الأول للزمالك عددا من الناشئين، أبرزهم محمود خالد شيكا، يوسف ابراهيم اوباما، عمر اسماعيل يوسف، عبد الرحمن صلاح، مصطفى فتحي، ياسر ابراهيم، ومحمد عبد المجيد.

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