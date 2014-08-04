مفتى الجمهورية يشيد بدور الأزهر فى الصلح بين الهلايل والكوبانية بأسوان

أشاد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بجهود الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى تشكيل لجنة عليا دائمة للمصالحات برئاسة وكيل الأزهر، تعمل على إنهاء الخصومات الثأرية فى كل المحافظات المصرية، وذلك بالتعاون مع لجان مصالحات شعبية تعمل فى كل أنحاء مصر.

وقال مفتى الجمهورية فى تصريح له إن هذا الدور ليس غريبًا على الأزهر الشريف وشيخه، والذى ينبع من حرص الأزهر على وحدة المصريين وإصلاح ذات البين من أجل استقرار المجتمع وإشاعة روح المحبة والسلام بين أبناء البلد الواحد.

وثمن فضيلة المفتى جهود الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، ومشاركته فى جلسة الصلح النهائى بين قبيلتى الهلايل والكوبانية، بعد أن لقى شابان مصرعهما إثر اشتباكات وقعت بينهم.