وكيل الأزهر يطالب بترجمة قيم القرآن الكريم فى سلوك المواطنين

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، ضرورة ترجمة معانى وقيم وأخلاقيات القران الكريم فى سلوك المواطنين، بما يساهم فى تطوير المجتمع وحمايته من الغلو والتشدد، مشيرا إلى اهتمام الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بكتاب الله وحفظته بجميع محافظات الجمهورية.

وأشاد وكيل الأزهر فى كلمته فى حفل تكريم الفائزين فى مسابقة الدراسات والبحوث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، وفى مسابقة حفظ القران الكريم لذوى الإعاقة بدور وزارة الأوقاف، وما طرأ عليه مؤخرا من تطور كبير وتقدم ملحوظ للاهتمام بالقرآن الكريم والحافظين له، وتكريمهم وتنظيم المسابقات المحلية والعالمية لحفظ وترتيل وتفسير القرآن معربا عن سعادته بالنشء الصغير الذى يحفظ كتاب الله، متمنيا أن ينعكس حفظهم على سلوكهم.

ومن جانبه كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن أن إدارة دراسة القضايا العصرية والمستجدات بالوزارة ستعقد اجتماعها الأول قريبا بمشاركة وزير الأوقاف والمفتى ووكيل الأزهر، لمعالجة القضايا العصرية والمستجدات فى المنطقة العربية، وبيان الرؤى بشأنها، مبينا أن مصر كان يخطط لوقوعها فى الفوضى على غرار ما يحدث فى العراق وليبيا وسوريا من جماعات عميلة للاستعمار للإضرار بشعوب المنطقة، غير أنها ظلت الصخرة التى تتحطم عليها همجية الاستعمار.

وأشار الوزير فى كلمته فى الاحتفال إلى أن التجديد فى الخطاب الدينى يستوعب الرأى والرأى اﻵخر، محذرا من النقد العاطفى دون الموضوعى الذى يعتمد على القراءة والتعقل مع الحفاظ على ثوابت العقيدة والدين مع التفريق بين مواجهة التطرف ودعم التدين، مستغربا من خلط البعض بين مواجهة التطرف ووصفه بالعدائية للتدين، مشيرا إلى أن التفريط فى الدين مرفوض، وقال الوزير إن ترك التطرف لا يخدم إلا قوى الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك مساحة متاحة للاختلاف.

وأشار إلى أن الجميع يتفقون فى ضرورة ترشيد حج وعمرة النافلة لظروف مصر الحالية، وهو ما دعا الأوقاف لإطلاق فكرة الترشيد، وأيدتها وزارة السياحة لما يهدره من نفقات عالية.

وأكد وزير الأوقاف عناية الإسلام بالأيتام، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق القسم الداخلى الذى يسع 45 طفلا وطفلة بدار رعاية أيتام تابعة للأوقاف، فى مقابل دفع مبلغ 500 جنيه لوالدة الطفل لرعايته مع ترشيد النفقات، ومنح الأسرة بدلا ماليا يرفع من مستواها المالى لمعالجة الضرر الناتج عن بعد الطفل عن أهله.

وطالب الوزير أن تخصص دور الأيتام لـ"اللقطاء"، حيث إن بعض الدور تتكسب من وراء الأطفال مع إهدار النفقات، مؤكدا أن الوطن لا يحتمل أى خطأ.

وأضاف أنه يجب على الدولة أن تنتبه لهذه الجمعيات والمؤسسات حتى لا تستخدم هذه الدور من قبل الإخوان فى الانتخابات القادمة، وتم خلال الحفل تكريم حفظة القران الكريم وتسليم الجوائز المالية والعينية لهم.