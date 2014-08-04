الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة ينظم حملة توعية ضد فيروس "سى"

تحت شعار "كبدك احميه من فيروس سى" نظم الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة حملة توعية ضد فيروس الكبد "سي" بالتعاون مع معامل البرج ضمن أحد فعاليات لجنة الصحة العامة.

وانقسمت فعاليات الحملة إلى مرحلتين فى 18 محافظة فى مصر، المرحلة الأولى استهدف فيها الاتحاد العديد من الطلاب فى 30 جامعة مختلفة حول جمهورية مصر العربية لزيادة التوعية بالمرض، وكيفية الوقاية منه وأيضا الكشف المبكر من خلال الفحوصات المقدمة من معامل البرج بأسعار مخفضة للمشاركين بالحملة.

أما المرحلة الثانية تستهدف القرى والصيدليات والحدائق العامة والأندية التى سوف تستكمل فى الشهر الحالى.

وفى الختام سوف يتم عقد مؤتمر ضخم لمناقشة أحدث الطرق العلاجية، وكيفية الوقاية منها وأحدث الإحصائيات من خلال كبار المتخصصين فى مرض الالتهاب الكبدى سى.

والجدير بالذكر أن الاتحاد المصرى منظمة غير حكومية وغير سياسية تجمع طلاب الصيدلة فى مصر على مستوى 30 جامعة تتكون من العديد من اللجان الأساسية منهم: "لجنة الصحة العامة والتى تقيم حملات توعية بالعديد من الأمراض كمرض الإيدز والسكرى وحملات التبرع بالدم، لجنة التطوير المهنى والتى تهتم بالطالب الصيدلى على المستوى العلمى بإقامه برامج تفيده فى المجال العلمى مثل مهارات التعامل مع المريض والرعاية الإكلينيكية للمريض.