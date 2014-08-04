أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد العرابى: القمة الأمريكية فرصة لتشجيع الاستثمار بالقارة الأفريقية

Google+ Print
محمد العرابى: القمة الأمريكية فرصة لتشجيع الاستثمار بالقارة الأفريقية محمد العرابى: القمة الأمريكية فرصة لتشجيع الاستثمار بالقارة الأفريقية

قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن البرلمان الليبى الجديد لن يساهم فى إعادة الاستقرار إلى ليبيا بالشكل المطلوب، وأكد العرابى فى تصريحات تليفزيونية، أن القمة الأفريقية الأمريكية فرصة كبيرة لعقد لقاءات ثنائية هامة بين الجانبين المصرى والأمريكى، مشيدا بمشاركة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى هذه القمة.

وتوقع وزير الخارجية الأسبق طرح عدد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات الأفريقية فى القارة من خلال هذه القمة، مشيرا إلى أن الغياب الملحوظ لعدد من القادة الأفارقة عن القمة الأمريكية لن يؤثر عليها، متمنياً عدم تباين مواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الدول المشاركة.


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365