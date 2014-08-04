محمد العرابى: القمة الأمريكية فرصة لتشجيع الاستثمار بالقارة الأفريقية

قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن البرلمان الليبى الجديد لن يساهم فى إعادة الاستقرار إلى ليبيا بالشكل المطلوب، وأكد العرابى فى تصريحات تليفزيونية، أن القمة الأفريقية الأمريكية فرصة كبيرة لعقد لقاءات ثنائية هامة بين الجانبين المصرى والأمريكى، مشيدا بمشاركة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى هذه القمة.

وتوقع وزير الخارجية الأسبق طرح عدد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات الأفريقية فى القارة من خلال هذه القمة، مشيرا إلى أن الغياب الملحوظ لعدد من القادة الأفارقة عن القمة الأمريكية لن يؤثر عليها، متمنياً عدم تباين مواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الدول المشاركة.