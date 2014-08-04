أبو تريكة يختار - مباراة لم يتمنى خوضها

أن تكون شاهدا على مقتل العشرات من مشجعي ناديك، هو بالفعل لأمر لا تريد كلاعب أن تكون شاهدا عليه وخاصة من داخل أرضية الملعب.

محمد أبو تريكة عاش لحظة وصفها هو بأنها الأسوأ في مسيرته الكروية، حينما شهد مقتل 72 مشجعا أهلاويا فيما يعرف بمجزرة بورسعيد، وهو ما جعله يتمنى عدم التواجد في المباراة من الأساس.

أبو تريكة يختار - أصعب مباراة خاضها في حياته

وحينما سأل FilGoal.com الماجيكو عن المباراة التي تمنى أن لا يشارك فيها، قال بالنص "مباراة المجزرة."

أبو تريكة يختار - أهم هدف في حياته

وهى المباراة التي شهدت مواجهة المصري والأهلي، وفور انتهائها قامت جماهير المصري باقتحام الملعب ومدرجات الجماهير الحمراء وقامت بقتل 72 مشجعا.