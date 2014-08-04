كيف استعد طاهر للصدام الأول بمرتضى؟

استعد محمود طاهر رئيس الأهلي لحضوره الأول في اجتماعات لجنة الأندية والمقرر يوم الثلاثاء بطريقة خاصة، بعد أن قرر التراجع عن مقاطعتها.

وكان طاهر قد أعلن نيته حضور اجتماع لجنة الأندية والمقرر له يوم الثلاثاء، بعد أن قاطعها منذ توليه رئاسة الأهلي.

وكانت لجنة الأندية قد دخلت ورئيسها مرتضى منصور في مصادمات عديدة مع محمود طاهر، قبل أن تتقدم اللجنة باعتذار للأهلي في غياب رئيس الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن طاهر عقد جلسة ودية يوم أمس الأحد مع 4 من رؤساء الأندية هم ماجد نجاتي رئيس إنبي، شريف حبيب رئيس المقاولون العرب، ماجد سامي رئيس وادي دجلة، مع محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة.

واستعان طاهر بخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق في الجلسة.

وحاول طاهر من خلال جلسته تقريب وجهات النظر، من أجل تحقيق اتفاق جماعي على الأمور التي سيتم مناقشتها في اجتماع لجنة الأندية.