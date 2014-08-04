أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كيف استعد طاهر للصدام الأول بمرتضى؟

Google+ Print
كيف استعد طاهر للصدام الأول بمرتضى؟ كيف استعد طاهر للصدام الأول بمرتضى؟

استعد محمود طاهر رئيس الأهلي لحضوره الأول في اجتماعات لجنة الأندية والمقرر يوم الثلاثاء بطريقة خاصة، بعد أن قرر التراجع عن مقاطعتها.

وكان طاهر قد أعلن نيته حضور اجتماع لجنة الأندية والمقرر له يوم الثلاثاء، بعد أن قاطعها منذ توليه رئاسة الأهلي.

وكانت لجنة الأندية قد دخلت ورئيسها مرتضى منصور في مصادمات عديدة مع محمود طاهر، قبل أن تتقدم اللجنة باعتذار للأهلي في غياب رئيس الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن طاهر عقد جلسة ودية يوم أمس الأحد مع 4 من رؤساء الأندية هم ماجد نجاتي رئيس إنبي، شريف حبيب رئيس المقاولون العرب، ماجد سامي رئيس وادي دجلة، مع محمد عبد السلام رئيس للمقاصة.

واستعان طاهر بخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق في الجلسة.

وحاول طاهر من خلال جلسته تقريب وجهات النظر، من أجل تحقيق اتفاق جماعي على الأمور التي سيتم مناقشتها في اجتماع لجنة الأندية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم