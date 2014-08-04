عبد الظاهر: كنت أتمنى قيدي إفريقيا مع الأهلي

كشف أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي العائد من الإعارة في الاتحاد الليبي أنه كان يريد أن يتم قيده في قائمة الفريق المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعاد عبد الظاهر للأهلي بعد فترة إعارة للاتحاد الليبي استمرت ستة أشهر، ولكنه لم يتم قيده في القائمة الإفريقية.

وقال عبد الظاهر لـFilGoal.com: "كنت أتمنى قيدي في القائمة الإفريقية للأهلي، خاصة أن اتحاد الكرة لم يحدد موقف الدوري الممتاز حتى الآن".

وتابع "تألقي مع الأهلي كان من خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولذلك كنت أتمنى أن ألعب مع الفريق في الكونفدرالية".

وكان عبد الظاهر قد سجل هدفا في الفوز 2-0 على أورلاندو بايرتس في نهائي دوري الأبطال 2013، ليقود الفريق الأحمر للتتويج بالبطولة.

وأتم عبد الظاهر "أعرف أن الأهلي له حسابات وأولويات في القيد، ولذلك أعرف أن هذه هي القائمة الأجدر على تقديم الأداء الأفضل في الكونفدرالية".