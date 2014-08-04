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دنماركيون يتوصلون لأسرع إنترنت في العالم بسرعه 43 تيرابايت في الثانية

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دنماركيون يتوصلون لأسرع إنترنت في العالم بسرعه 43 تيرابايت في الثانية دنماركيون يتوصلون لأسرع إنترنت في العالم بسرعه 43 تيرابايت في الثانية

أرشيفية

نجح باحثون من الدنمارك في الوصول إلى أسرع اتصال بشبكة الإنترنت، بعدما تمكنوا من نقل 43 تيرابايت من البيانات في ثانية واحدة عبر أحد كابلات الألياف الضوئية ومرسل يعمل بالليزر.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، إستطاع الباحثون بالجامعة التقنية الدنماركية أن يحطموا الرقم القياسي، الصامد منذ 3 سنوات تقريباً، والمسجل باسم معهد كارلسروه للتقنية في ألمانيا، والبالغ 26 تيرابايت في الثانية.

واستعمل الباحثون الدنماركيون نوعية جديدة من الألياف الضوئية متعددة النوى “7 نوى”، من إنتاج شركة “إن.تي.تي” اليابانية، مماثل للذي اختبره الجيش الأميركي السنوات الماضية، خصوصا أن تصنيع هذه النوعية من الكابلات أصبحت أكثر سهولة حاليا.

ومن غير الوارد تطبيق هذه السرعة في الوقت الحالي للاستخدامات المنزلية أو للشركات، لكن جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، المعروفة اختصارا بـ “IEEE”، بدأت مساعيها لتطبيق سرعة 1 تيرابايت للجمهور، ولكن على الأرجح لن يكون ذلك قبل عام 2017.

يشار إلى أن الجامعة التقنية في الدنمارك كانت أول من يشهد كسر حاجز الـ 1 تيرابايت في الاتصال بالإنترنت في عام 2009.

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