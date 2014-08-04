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وزير الطيران:مطار جربا التونسي يستقبل 13 طن مواد غذائية من وزارة الدفاع المصرية

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وزير الطيران:مطار جربا التونسي يستقبل 13 طن مواد غذائية من وزارة الدفاع المصرية وزير الطيران:مطار جربا التونسي يستقبل 13 طن مواد غذائية من وزارة الدفاع المصرية

الطيار حسام كامل وزير الطيران المدنى

قال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، أن مدينة جربا التونسية استقبلت اليوم الاثنين، شحنة مواد غذائية أرسلتها وزارة الدفاع المصرية على إحدى طائرات للطيران، وقد تم تسليمها للبعثة القنصلية هناك لتتولى توزيعها على المصريين النازحين من ليبيا عبر الحدود التونسية.

وأضاف كمال أنه قد تحركت منذ قليل احدى طائرات مصر للطيران من طراز الايرباص 330 من مطار جربا التونسي وعلى متنها 268 راكباً لتصل القاهرة في الساعة الرابعة بعد الظهر.

كما وصلت أيضاً لمطار جربا رحلة أخرى من طراز البوينج 777-200 ، بالإضافة الى الرحلة الأخرى من طراز الايرباص 340 المتواجدة الآن على أرض مطار جربا في انتظار اكتمال وصول المواطنين المصريين من المعبر.

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