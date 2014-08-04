أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شكري : الجيش المصري للدفاع عن أمن الوطن..وهدفنا إقامة دولة فلسطينية

Google+ Print
شكري : الجيش المصري للدفاع عن أمن الوطن..وهدفنا إقامة دولة فلسطينية شكري : الجيش المصري للدفاع عن أمن الوطن..وهدفنا إقامة دولة فلسطينية

وزير الخارجية سامح شكرى

أكد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين أن مهمة الجيش المصري تكمن فى حماية الاراضي المصرية، مشددا على ان ليس كل ما ينشر في الصحف صحيح.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع رئيس التونسية مهدى جمعة وذلك فى اطار الزيارة التى يقوم بها شكرى اليوم الى العاصمة التونسية.

وأوضح وزير الخارجية ان الوضع في غزة مازال تحت الدراسة وهناك وفودا فلسطينية بالقاهرة للحوار الدائم والتفاوض لوقف اطلاق النار بين الجانبين، مشيرا الى اننا نحاول تقريب وجهات النظر وفتح المنافذ ودخول المساعدات الانسانية ووقف الاعتداءات المتكررة حيث ان الشعب الفسطيني لا يستطيع العيش في ظل هذا الوضع .

وأضاف وزير الخارجية أننا نتناول الأمر بشكل كبير وأن الهدف هو إقامة الدولة الفسطينية.

وفى سياق اخر، وجه سامح شكري الشكر للحكومة التونسية لدورها الكبير في اعادة المصريين القادمين من ليبيا الي بلادهم.
> وقال الوزير ان الشعب التونسي لديه حب خاص لدي المصريين ونحن نقدر العبء علي الحكومة التونسية ونقدر الاجراءات الامنية ونعتبر الامن التونسي امن مصري في المقام الاول .. مشيرا الى ان الغرض من الزيارة الحالية هو توجيه الشكر والعرفان ومتابعة العلاقات المشتركة بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأشار شكري الى انه ليس لدينا تقدير بالاعداد المصرية بسبب الصعوبات علي الاراضي الليبية وتقريبا تم اجلاء حوالى الفى مواطن.. لافتا الى ان الفترة الماضية شهدت مشاكل لوجيستيه ترتبط بقدرة مطار جربا والمساعدات ونسعي لتسريع الإجراءات لان المصريين يتعرضون لوضع معيشي صعب على الحدود الليبية.

وأكد شكرى ان رئيس الوزراء اعطي تعليمات لمختلف الاجهزة لاعادة المصريين في اسرع وقت وتسهيل الانتقال والترحيل.
> ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسية أن هناك جهودا كبيرة لاعادة المصريين إلي بلادهم بالاضافة الي استثناءات كبيرة من جميع الجهات والوزارات التونسية الي الاشقاء المصريين ومتابعة دقيقة مع كافة السلطات للاطمئنان علي المصريين.

وقال جمعة إن تونس تلتزم بتوفير مساعدات مع ضمان أمن تونس لإنه يرتبط ايضا بالأمن المصري، مشيرا الى العلاقات القوية التى تربط بين البلدين وكذا التنسيق الكبير في مجال المعلومات بين الجانبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي