أمن السويس يضبط 5 مسجلين و 60 هارب و6 أسلحة نارية بحوزة بلطجية

أعلنت مديرية أمن السويس، عن نجاح حملة أمنية مكبرة استمرت منذ بدايةالأسبوع ، استهدفت ضبط العناصر الخارجين عن القانون، وحاملى الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة، والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية حيث تم ضبط 600 متهم هارب.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، وإخطار من إدارة البحث الجنائي بالسويس، بنجاح حملة بمشاركة ضباط الادارة تمكن خلالها من ضبط 6 أسلحة نارية متنوعة ” كباس وفرد خرطوش ” بحوزة مسجلين خطر وبلطجية يقومون بها بسرقة المواطنين والسايارات بالاكراه، كما تمكنت الحملة من ضبط 12 يروجون مواد مخدرات بكميات وانواع مختلفة .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجاري تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.