مصطفي الجندي لـ”أونا”: إنسحاب عمرو موسي كان متوقعاً

قال مصطفى الجندى النائب البرلمانى السابق، أنه كان يتوقع إنسحاب السيد عمرو موسي من تحالف الأمة المصرية وعدم خوض الانتخابات البرلمانية، وأنه حذره مراراً وتكراراً من عدم توافق القوى السياسية كما يريد، وأن هذه الاحزاب كانت فى جبهة الانقاذ ولم تتوافق على رئيس للجمهورية وكذلك لم تتوافق حتى فى معارضة الرئيس المعزول محمد مرسي واضطررنا لحملة تمرد.

وأضاف الجندى فى تصريح لوكالة “أونا للأنباء”، أن بسبب عدم التوافق قرر تدشين إئتلاف “25 – 30″، مع عدد من الشخصيات العامة، يكون هدف الائتلاف البحث عن عناصر الكفاءة والدفع بها فى الانتخابات البرلمانية.

وأشار الجندى، إلى أنه فور تدشين الائتلاف تلقى أكثر من 40 طلب وسيرة ذاتية للترشح فى الانتخابات البرلمانية تحت مظلة الائتلاف، مؤكداً أن الائتلاف لا يضم أحزاب ويرفض التحالف مع الفلول والاخوان.