صفقة انتقال نافاس إلى ريال مدريد هي الأكبر في تاريخ ليفانتي

أصبحت صفقة انتقال الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق ليفانتي الإسباني إلى ريال مدريد، والتي تقدر بعشرة ملايين يورو، هي الأكبر في تاريخ النادي.

وتجاوزت قيمة صفقة نافاس، الذي كان الفريق الإسباني قد ضمه من ألباسيتي قبل موسمين مقابل مبلغ لا يتجاوز نصف المليون يورو، قيمة انتقال المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو إلى لوكوموتيف موسكو الروسي مقابل سبعة ملايين ونصف المليون يورو، صيف عام 2011.

لكن هذا المبلغ أضيف إليه مليون و200 ألف يورو أخرى هي نسبة 10% من انتقال اللاعب الإكوادوري في يناير الماضي إلى فريق الجزيرة الإماراتي مقابل سبعة ملايين يورو، فضلا عن نصف مليون يورو لظهور لوكوموتيف في الدوري الأوروبي، أي بإجمالي 8.7 ملايين يورو.

يشار إلى أن أعلى صفقتين أتمهما ليفانتي كانتا مقابل انتقال فيسنتي إيبورا صيف 2013 إلى إشبيلية مقابل ستة ملايين يورو، وكذلك انتقال أرونا كونيه إلى ويجان أثلتيك الإنجليزي مقابل خمسة ملايين يورو في 2012.

ومن المقرر أن يتم تقديم حارس الريال الجديد غدا الثلاثاء في ملعب سانتياجو برنابيو بمشاركة رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأنهى نافاس الموسم الماضي كأفضل حارس في الليجا حينما كان بصفوف ليفانتي الإسباني، حيث تصدى لـ160 كرة ودخل مرماه 39 هدفا، أي أن نسبة دقته بلغت 80.1%.

كما أن الحارس تألق في مونديال 2014 مع منتخب بلاده ولكن لا تزال مسألة مشاركته أساسيا مع الريال محل شك، خاصة في ظل عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لحارسي النادي الملكي دييجو لوبيز وإيكر كاسياس، وإذا ما كان سيرحل أحدهما أم سيبقيان لتزداد صعوبة تحديد من سيتولى حراسة عرين أبطال أوروبا هذا الموسم.