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القوى العاملة بسوهاج تعلن البدء فى حصر العائدين من ليبيا

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القوى العاملة بسوهاج تعلن البدء فى حصر العائدين من ليبيا القوى العاملة بسوهاج تعلن البدء فى حصر العائدين من ليبيا

محافظة سوهاج

أعلن محمد الدكرونى وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بدء المديرية في حصر ابناء سوهاج العائدون من ليبيا وذلك من خلال استمارة توزع مجانا لهذا الغرض بعد ان يقدم العامل المتضرر جواز السفر الخاص به.

وقال الدكرونى ان الاستمارة تشمل بيانات كاملة عن العامل وصاحب العمل، ومنها تاريخ دخول العامل لليبيا ومهنته واسم المنشأة ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، مع تحديد قيمة الضرر،وذلك تمهيدا للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك، في إطار الحفاظ على حقوق وكرامة العامل المصري.

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