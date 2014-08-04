إعتداء مجهولون على موظفى محمية الوادي الأسيوطي بساحل سليم

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط يفيد إصابة 9 أشخاص من موظفى المحمية الطبيعية التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط .

تبين بالفحص قيام مجموعة من البلطجية وواضعى اليد على أجزاء من أرض المحمية والتعدى على العاملين لمحاولة استخدام بئر المياه الخاص بالمحمية، والذى يستخدم فى رى النباتات الموجودة بالمحمية.

أسفرت الإشتباكات عن إصابة كلا من: محمد محمود أحمد نفادى ، وماهر محمود عبد الحكيم ، وأحمد رضوان أحمد ، وماهر محمد حمودى ،وأبو الغيط سالمان ،وطلعت نور الدين ، وبهاء حسنى عبد الكريم ،و إبراهيم محمود أحمد (مدير المحمية)، ونبيل جعيدى إبراهيم ، وبسؤالهم اتهموا 21 شخصا وهم ” مهران زكى مهران – محمد ثابت مهران- ثابت حسن ثابت – محمد ثابت حسن ثابت – حسن ثابت حسن ثابت- عبده حسن ثابت – حسين حسن ثابت – صلاح فتحى مهران – - أشرف على عثمان – عمرو على عثمان – حسن محمد ثابت – إبراهيم عبد النعيم عثمان – صابر عبد النعيم عثمان.

تم تحرير المحضر رقم 4729 جنح ساحل سليم .