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غرق 3 أشخاص اثناء الاستحمام بمصيف رشيد‎ بالبحيرة

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غرق 3 أشخاص اثناء الاستحمام بمصيف رشيد‎ بالبحيرة غرق 3 أشخاص اثناء الاستحمام بمصيف رشيد‎ بالبحيرة

أرشيفية

لقى 3 أشخاص من محافظة كفر الشيخ، مصرعهم غرقا فى البحر المتوسط، أثناء استحمامهم بمصيف مدينة رشيد بمحافظة البحيرة،و تمكنت قوات الانقاذ من انتشال إحدى الجثث و تتواصل الجهود لانتشال الاخرتين .

تلقى اللواء محمد فتحى اسماعيل،مدير أمن البحيرة،اخطارا من مستشفى رشيد بوصول جثة علاء محمد غراب-19 سنة-وكشف التقرير المبدئى أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

كشفت التحريات أن المتوفى كان يقوم بالسباحة فى منطقة مصيف رشيد و جرفه التيار هو و صديقيه عبد الحليم خضر وعبد الله الشرنوبى ، لعدم اجادتهم السباحة ، وتم نقل الجثة الى مستشفى رشيد و ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.

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