"آيس كريم" مع غزل البنات

المقادير:

-960 مل حليب

-45 جرام سحلب

-5 جرام مسك

-5 مل ماء ورد

-250 جرام سكر

-50 جرام فستق

-15 جرام بودرة قرفة

-50 جرام غزل البنات (حلوى القطن)

طريقة التحضير:

1- سخنّي الحليب في قدر متوسطة الحجم وأتركيه بعيداً عن النار. حلّي السحلب في وعاء صغير مع كمية صغيرة من الماء البارد إضافة إلى الحليب. أعيدي خليط الحليب إلى النار مع تحريك مستمر حتى الغليان.

2- اطحني قطعة من المسك بشكل كبير مع ملعقة صغيرة من السكر

3 -امزجي السكر مع الخيط وداومي على تحريكه حتى يصبح سميكاً. أضيفي المسك وماء الورد واستمري في التحريك. اتركي الخليط ليبرد.

4- غطي الناتج باستخدام اغطية بلاستيكية واتركيها في الثلاجة لليلة ويوم.

5- انقلي الآيس كريم إلى وعاء واخلطيه مع الفستق ثم قومي بتغطية وعاء وجمديه لليلة ويوم.

6- يتم تزيينها وتقديمها مع المزيد من الفستق ومسحوق القرفة وغزل البنات على الوجه.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

أعدّ هذا الطبق الشيف علي البرجي – الشيف التنفيذي للمأكولات الشرق الأوسطية في منتجع "أتلانتس النخلة" في دبي .

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