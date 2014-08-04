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محمد بن زايد يأمر بتسليم 715 مواطناً مساكن جديدة

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محمد بن زايد يأمر بتسليم 715 مواطناً مساكن جديدة محمد بن زايد يأمر بتسليم 715 مواطناً مساكن جديدة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوزيع 715 مسكنا على المواطنين في إمارة أبوظبي تشمل 663 مسكنا في مدينة أبوظبي و52 مسكنا في السلع بالمنطقة الغربية.


> ويشكل إسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم أولوية رئيسية على أجندة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي وذلك تطبيقا لرؤى القيادة الحكيمة بضرورة انسجام الواقع المعيشي للمواطنين مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة وانطلاقا من النهج الاجتماعي والتنموي المتفرد الذي أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه – ذلك النهج الذي يضع الانسان وتنميته في الصدارة.


> ويأتي انجاز المساكن الجديدة في اطار اهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بوضع شؤون المواطنين على رأس أولويات الأجندة الحكومية توفيرا لمتطلبات الحياة الكريمة وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم مما ينعكس إيجابا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.


> وتم تخطيط وتصميم المساكن في مجمعات متكاملة تتضمن مرافق للخدمات المجتمعية ..كما ان هذه المجمعات السكنية جهزت ببنية تحتية متكاملة وصممت وفق أرقى المعايير بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والراحة للسكان.


> وفي هذا السياق أوضح سعادة سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة أن القيادة الحكيمة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأوامر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان حريصة على توفير المقومات كافة لتأمين الحياة الكريمة لأبنائها وحشد كافة الطاقات والامكانيات للمضي قدما في التنمية الشاملة.


> واضاف القبيسي انه تم تصميم وبناء المساكن حسب متطلبات نظام برنامج استدامة واستيفاء متطلبات درجة لؤلؤتين للمجمعات العمرانية والفلل بما يضمن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والحفاظ على البصمة المتمثلة في تصميم الأماكن المظللة والتخفيف من حدة الحرارة والحفاظ على الخصوصية لساكنيها.

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