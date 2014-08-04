ننشر نص برتوكول تعاون "التعليم" و"الشباب" لإنشاء 257 مدرسة

وقع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم اليوم، الاثنين، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، يتم بمقتضاه استغلال 257 قطعة أرض مخصصة لمراكز الشباب فى بناء مدارس، فى صورة مشروع تعاونى يطلق عليه "مجمع الشباب والرياضة والتربية والتعليم" ويكون من حق طلاب المدرسة استخدام كافة الملاعب وصالات الأنشطة بمركز الشباب، وذلك بالتنسيق والتعاون بين إداريي المدرسة والمركز.

ينص البروتوكول على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد الدراسات الفنية (دراسة تربوية ــ دراسة احتياج) لجميع مساحات الأراضى المتاحة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور محمود أبو النصر أن المرحلة الأولى للمشروع تبدأ بـ 45 قطعة أرض موزعة على المحافظات المختلفة، ولفت إلى أن هذا المشروع يساهم فى علاج مشكلة ارتفاع الكثافة، كاشفا عن أننا نحتاج إلى بناء 10.000 مدرسة إذا كنا نرغب فى النزول بالكثافة إلى 45 طالبا فى الفصل.

وأضاف الوزير إلى أن هذا البروتوكول يتيح للطلاب ممارسة الرياضة، ويساهم فى جذبهم إليها من خلال ممارسة الأنشطة، وأكد أن الرياضة من أهم الأنشطة التى تحرص الوزارة على تشجيعها لأن العقل السليم فى الجسم السليم.

ومن جانبه أكد المهندس خالد عبد العزيز أن رئيس الجمهورية يتابع الموضوع بنفسه ويشجعه، مشيرا إلى أنه قد طلب موافاته بالخطوات التي تمت فى دراسته.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، وافق المهندس خالد عبد العزيز على طلب الدكتور محمود أبو النصر بعمل قوافل تعليمية للمعلمين فى مختلف المحافظات ــ على غرار قوافل الطلاب فى العام الدراسى الماضى ــ لتدريبهم على المناهج الجديدة التى تم إعدادها، مشيرا إلى أنه قد تم تغيير 30% من المناهج الدراسية. وأكد عبد العزيز فى الوقت نفسه على استمرار القوافل الدراسية التى تعدها وزارة الشباب والرياضة للطلاب وخاصة طلاب الشهادات العامة فى مختلف المحافظات.

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