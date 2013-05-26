ثمانية أندية يقودها الإسماعيلي: نطالب بإلغاء نتائج الدوري الممتاز

تطالب ثمانية أندية من الدوري الممتاز بإلغاء نتائج الموسم الحالي من الدوري الممتاز، يتقدمها الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

فقد شهد اليوم الأحد، اجتماعا حضره مندوب عن وادي دجلة، الجونة، مصر للمقاصة، غزل المحلة، الإنتاج الحربي، حرس الحدود، والاتحاد السكندري.

وأرسل الإسماعيلي خطابا عن طريق الفاكس يدعم فيه الاجتماع الثماني.

هذا الاجتماع كان يناقش عدم شرعية المنافسة هذا الموسم من وجهة نظره.

وصرح حازم أبو هاشم رئيس نادي الاتحاد لـFilGoal.com "لا نتحدث فقط عن الهبوط كما يظن البعض بل عن المسابقة بالكامل".

وعددت اللجنة الأسباب التالية التي تدفعها للمطالبة بإلغاء نتائج الموسم الجاري:

1) الإخطار القادم من اتحاد الكرة للأندية قبل انطلاق الموسم ذكر أن الدوري سيلعب بنظام الدور الواحد، ثم تغير ذلك إلى دورين وهو ما أثر على استعدادات الفرق.

2) الإخطار وصل في وقت متأخر، فأضاع على جميع الأندية فترة الانتقالات الشتوية.

3) الأندية تضررت من نقل المباريات إلى خارج ملاعبها، ما يتعارض مع قواعد "اللعب النظيف".

4) العديد من الأندية تلعب خارج ملاعبها الطبيعية بدون أسباب منطقية.

وعليه، قررت تلك الأندية التكتل ومخاطبة لجنة الأندية المسؤولة بإدارة الدوري الممتاز للمطالبة بإلغاء نتائج الموسم.