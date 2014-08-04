ريس ويذرسبون ترتدي نفس التنورة مرتين

من النادر أن تكرر نجمات هوليوود ارتداء نفس الفستان أو التنورة، وإن حصل ذلك فإنهن يحرصن على ارتدائها بشكل مختلف وتنسيق مغاير، وهذا ما فعلته الممثلة ريس ويذرسبون Reese Witherspoon بتنورتها القصيرة ذات اللون الأبيض والتصميم الأنثوي الناعم.

ارتدت ريس ويذرسبون تنورتها البيضاء بطريقتين مختلفتين، حيث نسّقتها في المرة الأولى مع توب جميل باللون الفوشي وحذاء باللون الأبيض مع حقيبة عملية بطبعة الزيبرا، وفي المرة الثانية اختارت ريس ويذرسبون أن ترتدي التنورة نفسها مع توب مطابق لها بنفس التفاصيل الأنثوية مع حذاء لحمي وحقيبة برتقالية.

أي الإطلالتين كانت الأجمل برأيك؟