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3 نصائح لارتداء الجينز على طريقة أنيقات Street Style

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3 نصائح لارتداء الجينز على طريقة أنيقات Street Style 3 نصائح لارتداء الجينز على طريقة أنيقات Street Style

الإثنين 04-08-2014 12:56

لا غنى لأي سيدة مهما كان ستايلها أو عمرها عن البنطلون الجينز، إذ يبدو أنه القطعة الوحيدة التي تتفق جميع السيدات على أهميتها، وبما أن بنطلونات الجينز من أكثر القطع المتداولة عليك أن تكوني منفردة بتنسيقها بطريقة أنيقة ومختلفة في كل مرة.
في هذا الموضوع نقدم لك أجمل الطرق لتنسيق بنطلونات الجينز في إطلالات عصرية جذابة مثلما يظهر في إطلالات Street Style:

· خامات مختلفة
تقبل بنطلونات الجينز تنسيقها مع جميع الخامات، حيث يمكن أن ترتديها مع الأقطان والجلود والفرو وأي خامة أخرى، لذا لا تترددي في ارتدائها مع أي توب تملكينه، وسترضيك النتيجة بكل تأكيد.

· القصة المناسبة
الجينز من أكثر القطع تنوعاً من حيث الألوان والقصات، فاحرصي على التنويع باختيار أكثر من لون وقصة واحدة على أن تناسب شكل جسمك لتعطيك إطلالة أنيقة ومتناسقة.

· الإكسسوارات
تلعب الإكسسوارات دوراً كبيراً في إطلالتك اليومية، ومع بنطلون الجينز ننصحك بأن تختاري إكسسوارات جريئة بألوان مختلفة لإكمال إطلالتك.

شاهدي الصور أعلاه، وابتكري طرقاً جديدة لارتداء البنطلون الجينز في إطلالتك اليومية.
 

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