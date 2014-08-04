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مجوهرات بزُرقة السماء الصافية

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مجوهرات بزُرقة السماء الصافية مجوهرات بزُرقة السماء الصافية

الإثنين 04-08-2014 13:41

يُقال إنّ اللون الأزرق يرمز الى الهدوء والصفاء، ما يدفع العديد من الناس إلى ارتداء الاكسسوارات المزيّنة بالحجر الأزرق التي تعطيهم شعور بالهدوء والراحة. واليوم سنعرفك على مجموعة من أروع المجوهرات النفيسة، من أشهر الدور العالمية وأكبرها، والمرصّعة بالأحجار الزرقاء، كي تتزيّني بها، وتنعمي بالصفاء الداخلي والخارجي.
عندما يجتمع اللون الأزرق مع الألماس النقيّ على تصميم من الذهب الأبيض تكون النتيجة مذهلة. لذلك كانت المجوهرات المزيّنة بأحجار الياقوت، أو التوباز، أو اللازورد، والتي لها درجات غنيّة من اللون الأزرق، هي الأكثر جمالاً في عالم المجوهرات، بفضل ما تُعطيه من إحساس بالنقاء والصفاء، فتكون لائقة بالإطلالات الأنيقة، خصوصاً إطلالات فصل الصيف.
ومن دور المجوهرات التي قدّمت تصميمات مزيّنة بهذه الأحجار النفيسة Dior Fine Jewelry في مجموعة Cher Dior، وChanel في مجموعة Camelia، وVan Cleef & Arpels في Peau d’Ane، وكذلك Piaget، وde GRISOGONO، وChaumet وغيرها من دور المجوهرات العريقة. وقد قدّمت الدور الأحجار على تصميمات مختلفة، منها المستوحاة من الطبيعة أو من الأشكال الهندسيّة أو من الزخرفات الأنيقة، حيث رأيناها على الأقراط والأساور والعقود.
بإمكانك ارتداؤها مع فستان أبيض، أو فضيّ فاتح أو رمادي. وإن كانت ذات تصميم بسيط، فهي تليق بالإطلالات الصباحيّة أيضاً.
ألقي نظرة على مختاراتنا من المجوهرات النفيسة التي زيّنتها الأحجار الكريمة الزرقاء، واختاري منها التصميم الذي أعجبك، لتتألقي به في هذا الصيف.

 

 

 

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