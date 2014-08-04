تعرّفي على حملة تومي هيلفيغر لخريف 2014

تعلن مجموعة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger عن حملتها الإعلانية العالمية لخريف العام 2014، والتي تحمل عنوان la vie en rope . حيث توجهت عائلة "هيلفيغر" Hilfiger في رحلة إلى بحيرة تاهو، لتلتقي ولايتا كاليفورنيا ونيفادا، ولاستعراض مجموعة رائعة من التصاميم التي تناسب الرحلات الخارجية والمغامرات الممتعة. جميع القطع تناسب الرحلات: معاطف الباركا والمعاطف المبطّنة والسترات وحبال القفز، إلى جانب نقش المربعات البارز في الفساتين الناعمة والسترات الجلدية والأحذية. تضيف حملة المجموعة الجديدة لمسة شخصية إلى الطابع المرح والروح المميزة لعلامة "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger . ويتولّى التصميم الفوتوغرافي للحملة كريغ مكدين، ويشرف على تنسيق الأزياء كارل تمبلر، بينما يديرها المخرج الإبداعي تري لايرد.

تكشف هذه الحملة عن تصاميم جميلة ومبتكرة لخريف 2014، شاهدي مجموعة الصور وأخبرينا رأيك بها.