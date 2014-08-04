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تقرير: فضيحة طبية في الأهلي

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تقرير: فضيحة طبية في الأهلي تقرير: فضيحة طبية في الأهلي

ذكر موقع ستار أفريكا في تقرير له، أنه يوما بعد الآخر، يثبت الجهاز الطبي للأهلي فشله الذريع في القيام بالمهام المنوط بها.

وأشار الموقع المعني بالكرة الإفريقية - في تقرير بعنوان "فضيحة طبية في الأهلي" - أنه بعيدا عن الإصابات الكثيرة التي ضربت لاعبي كرة القدم في السنوات الأخيرة، وطوال فترة العلاج، إلا أن الجهاز الطبي بات أيضا يفشل في تقييم حالات الإصابة.

كان الجهاز الطبي قد أكد إمكانية لحاق وليد سليمان لاعب الفريق العائد من الإصابة، والذي تعرض لإصابة جديدة في مباراة سيوي سبورت، في مباراة نكانا.

ولكن عاد الجهاز الطبي بعد ساعات من إعلان جاهزية اللاعب لإعلان عدم جاهزيته لخوض مباراة نكانا، وتسبب الجهاز الطبي للأهلي في سخط جماهيري بسبب كثرة الإصابات وتكرارها.

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