اللبنانية روليتا فقيه تُتوج ملكة جمال هوليوود للعام 2014

نجحت الحسناء اللبنانية روليتا فقيه في خطف لقب ملكة جمال هوليوود للعام 2014، من بين 20 شابة من مختلف دول العالم.

وقد تم تتويج فقيه في حفل ضخم جداً أقيم في هوليوود بحضور العديد من الشخصيات الفنية والسياسية الذين فاق عددهم الـ 1700، إلى جانب 8 من أهم قضاة هوليوود.

الملكة إرتدت خلال السهرة فستاناً من تصميم اللبناني العالمي عقل فقيه، كما لفتت الأنظار إليها وأثارت إعجاب الحضور حين اصرّت على التحدّث باللغة العربية، لتعرب عن فخرها بتمثيل لبنان في مسابقة عالية المستوى.

رعى حفل إنتخاب الملكة رجل الأعمال العالمي فكرت البيرقدار ورئيس منظمة "International organization for defenders of peace human rights " التي اختارت روليتا لتكون سفيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد حفل التتويج، أقيم في هوليوود حفل خيري حاشد حضره 1500 شخص تقريباً، وتم خلاله تكريم روليتا التي ستبدأ قريباً بتصوير فيلم عالميّ مع كبار النجوم والمخرجين العالميين.