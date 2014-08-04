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محامي زينة وراء تسريب صورها الخاصة مع عز

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محامي زينة وراء تسريب صورها الخاصة مع عز محامي زينة وراء تسريب صورها الخاصة مع عز

الإثنين 04-08-2014 15:08

فوجىء كثيرون بانتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع بين الفنانين أحمد عز وزينة على الشاطىء في إحدى الدول الأوربية، وقد بدا الفنانان في وضع حميم، إلا أن الصور لم تكن دليلاً قاطعاً على أنهما في شهر عسلهما أو أنهما متزوجان أصلاً.
"سيدتي نت" علمت من مصادر مقربة من زينة أنها هي التي تقف وراء تسريب هذه الصور بأمر من محاميها عاصم قنديل للتلاعب بأعصاب أحمد عز، حيث سبق وأشار المحامي أن لديه مستندات لن يظهرها مرة واحدة بل على فترات وهو ما حدث فعلياً.
من ناحيتنا حاولنا الاتصال بعز للتعليق على الصور، إلا انه لم يرد على هاتفه ويبدو أن محاميه المستشار السابق مرتضى منصور هو من منعه من الحديث في الموضوع.

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سيدتي