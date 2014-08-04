"سيدتي نت" تكشف حقيقة شراء غادة عبد الرازق ليخت في جزر المالديف

القاهرة_مروة عبد الفضيل

نفت جي جي مديرة أعمال الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، ما تردّد عن أنّ غادة أشترت يختاً في جزر المالديف، مؤكّدة أنّ هذا الأمر لم يحدث، وأنّ الصور التي نشرتها غادة على انستجرام تم تصويرها على يخت ليس ملكها أو ملك لزوجها.

وأشارت جي جي إلى أنّ غادة ستعود مساء اليوم الاثنين من رحلتها التي قامت بها للاستجمام، بعد إرهاق التصوير في مسلسلها "السيدة الاولى".

من جهة ثانية، قامت غادة بنشر صور لها بالبيكيني ترتدي فوقه شالاً شفافاً، وهو ما أستفز جمهورها حيث إنهالت التعليقات التي أكدت معظمها على حريتها الشخصية في ارتداء المايوه لكن دون أن تلتقط الصور وتنشرها بهذا الشكل المستفز بحسب المعلقين، فيما قال آخرون إنها لا تراعي عمرها الذي قارب على الخمسين، وتحاول أن تبدو صغيرة بكل الطرق، فيما تساءل البعض كيف سمح زوجها الإعلامي محمد فودةوالمرشح للبرلمان لها بالظهور بهذا الشكل غير اللائق على جمهورها، في حين دافع البعض قائلاً إن الصور جميلة وليس بها ما هو مستفز، خصوصا ان غادة أخفت المايوه بالشال، داعين المنتقدين إلى عدم مشاهدة الصور إذا كانت تسبب لهم إزعاجاً.