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ما هو الدور الذي ستعود به السلطانة خديجة بعد "حريم السلطان"؟

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ما هو الدور الذي ستعود به السلطانة خديجة بعد "حريم السلطان"؟ ما هو الدور الذي ستعود به السلطانة خديجة بعد "حريم السلطان"؟

الإثنين 04-08-2014 18:40

تجتمع لأول مرة الممثلات الصديقات سلمى أرجش الشهيرة بالسلطانة خديجة وسينيم كوبال الشهيرة بنور وبينو يلديريملار الشهيرة بفكرت في مسلسل تلفزيوني بعنوان "ادعني إلى زفافك".
ويعد المسلسل عودة قوية للممثلة الشقراء سنيم كوبال الشهيرة بنور التي غابت فترة طويلة عن التلفزيون والسينما إثر إصابتها بأزمة نفسية جراء إنفصالها عن خطيبها لاعب كرة القدم الشهير أردا توران بعد تأجيله زفافهما مرات عدة،و سيعرض هذا المسلسل حصرياً على قناة ستار التركية ،وتدور قصته حول عائلة تركية عادية تواجه أزمات وظروف خاصة،وتقوم سينيم كوبال بدور الشقيقة الصغرى لشقيقتين أكبر منها، ومتوقع عرضه في مطلع شهر سبتمبر من عام 2014 الحالي.

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