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أبو تريكة يختار - أهم هدف في حياته

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أبو تريكة يختار - أهم هدف في حياته أبو تريكة يختار - أهم هدف في حياته

لن نبالغ حينما نؤكد أن الملايين من مشجعي الأهلي يجمعون على أن هدف محمد أبو تريكة في الصفاقسي هو الهدف الأهم في تاريخ المارد الأحمر الحديث.

محمد أبو تريكة ساحر الكرة المصرية في العصر الحديث، وأسطورة الأهلي الحية تحدث لـFilGoal.com مجيبا على سؤال ما هو الهدف الأهم والذي سجلته في مسيرتك؟

أبو تريكة كان رأيه مشابها للملايين من مشجعي نادي القرن قائلا: "بالطبع هدف الصفاقسي، هدف ببطولة وفي الدقيقة 93 يجب أن يكون الأهم."

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وكان المارد الأحمر قد فاز بدوري الأبطال عام 2006 بعد التعادل في القاهرة أمام الصفاقسي التونسي بهدف لكل فريق، والفوز بهدف قاتل للماجيكو في رادس.

وكانت موقعة رادس في الطريق للانتهاء بتعادل سلبي يمنح اللقب للصفاقسي والذي بدأ لاعبوه الاحتفال مع الجماهير بالفعل قبل دقائق من نهاية المباراة.

إلا أن قذيفة يسارية مباشرة لأبو تريكة، سكنت الشباك محققة للأهلي بطولة من أهم بطولاته طوال تاريخه.

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