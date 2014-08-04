تطبيق المرحلة الأولى لإصلاح الأجور الشهر المقبل والكفاءة معيار التعيينات بالحكومة

أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الأجور الجديدة للجهاز الإداري بالدولة بداية من الشهر المقبل حيث سيتم اختصار بنود استمارة الراتب إلى أجر أساسي ومتغير وأخرى ما يعادل 3 أعمدة فقط بدلا من الاستمارة الحالية والتي تضم نحو 130 خانة.

وأوضح العربي خلال الاجتماع السابع بشبكة تطوير الأداء الحكومي الاجتماعي عن وجود خطة محكمة لإحلال العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال اسس ومعايير مبنية علي الكفاءة والمهارة وفي اطار الموازنات الحالية للدولة موضحا انه يتم حاليا تعيين الخريجين الجدد باعتبارهم الأكفأ، ولكن في المستقبل ستكون معايير الكفاءة مختلفة.

وحول زيادة معدلات الفساد خاصة في المحليات أكد أن خطة التطوير تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقليل التعامل بين الموظف والمواطن من خلال الشباك الواحد وتقديم الخدمات الحكومية عبر شبكة الانترنت ما يساهم في توفير الوقت وتقليل الفساد.

واشار العربي الي ان منظومة الاصلاح الاداري ستوفر قاعدة لاختيار العاملين في الوظائف القيادية من خلال بنوك القيادات والتي ستتوفر في كل ادارات الجهاز الاداري وتتوافر بها كل البيانات المتعلقة بالكفاءة والخبرة والسن والشهادات ما يساهم في تيسير شغل الوظائف العامة في الدولة.

وقال إن الوزارة تعكف علي إعداد قانون الخدمة المدنية وسيتم عرضه تفصيليا فور الانتهاء منه موضحا أنه يتلافي كل الثغرات في القوانين السابقة ليتم عرضه على مجلس النواب المقبل.