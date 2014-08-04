استشهاد 3 أطفال في عرسال وتقدم للجيش اللبناني

استشهد 3 أطفال من آل الحجيري في بلدة عرسال اللبنانية جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش والمسلحين.. فيما واصل الجيش اللبناني إرسال تعزيزات وسط أنباء عن تقدمه في العديد من الجبهات.

وقال مصدر مسئول من داخل مدينة عرسال، أن الجيش اللبناني يحقق تقدما من محور رأس السرج وسط عمليات قصف عنيفة ، مشيرا إلى أن المسلحين متحصنين في البيوت داخل عرسال مما يعصب الأمر على الجيش.

وأفادت الأنباء بوصول قوة من فوج التدخل الخامس في الجيش اللبناني إلى عرسال للانضمام إلى فوج المجوقل (المحمول جوا) والمغاوير (القوات الخاصة ) .

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن وسط بلدة عرسال شهد عمليات سلب ونهب للبيوت والمحال التجارية.

أ ش أ