أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استشهاد 3 أطفال في عرسال وتقدم للجيش اللبناني

Google+ Print
استشهاد 3 أطفال في عرسال وتقدم للجيش اللبناني استشهاد 3 أطفال في عرسال وتقدم للجيش اللبناني

ارشيفية

استشهد 3 أطفال من آل الحجيري في بلدة عرسال اللبنانية جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش والمسلحين.. فيما واصل الجيش اللبناني إرسال تعزيزات وسط أنباء عن تقدمه في العديد من الجبهات.

وقال مصدر مسئول من داخل مدينة عرسال، أن الجيش اللبناني يحقق تقدما من محور رأس السرج وسط عمليات قصف عنيفة ، مشيرا إلى أن المسلحين متحصنين في البيوت داخل عرسال مما يعصب الأمر على الجيش.

وأفادت الأنباء بوصول قوة من فوج التدخل الخامس في الجيش اللبناني إلى عرسال للانضمام إلى فوج المجوقل (المحمول جوا) والمغاوير (القوات الخاصة ) .

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن وسط بلدة عرسال شهد عمليات سلب ونهب للبيوت والمحال التجارية.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا