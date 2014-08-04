«وورلد تريبيون»: حماس تعلن انتصارها بانسحاب إسرائيل من غزة تحت ضغط أمريكي

ذكرت صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية أن حركة “حماس” الفلسطينية أعلنت انتصارها إثر سحب إسرائيل لبعض قواتها من قطاع غزة تحت ضغط من الولايات المتحدة وذلك وسط خطط إسرائيلية لتعليق الحملة التي تشنها ضد حماس والميليشيات الاخرى المتحالفة معها.

وقالت الصحيفة – في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين – إن “وحدات مشاة ومدرعات إسرائيلية انسحبت بالفعل من قطاع غزة وسط خطط لوقف الهجوم الإسرائيلي ضد حماس وحلفائها”.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه “اقترب من هدم جميع أنفاق حماس، بما في ذلك تلك التي تخترق إسرائيل”، فيما قال الكولونيل بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “هدفنا هو تدمير الأنفاق، ونحن على وشك الانتهاء منه”.

وأشارت (وورلد تريبيون) إلى أن انسحاب إسرائيل جاء وسط ضغوط من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بشكل فوري وآحادي من قبل إسرائيل.

وأوضحت أن كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني قالت في بيان “لقد فشلت إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها، وستكون هناك هزيمة منكرة لجيش الاحتلال وقادته، فغزة تقاوم، وتصمد وستحقق الفوز”.

وقالت إن “أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقون على أن الانسحاب من جانب واحد يمثل انتصارا لحماس وقالوا إن حماس لاتزال تمثل تهديدا لإسرائيل بغض النظر عن عدد الأنفاق التي تم تدميرها”.

كما قال داني دانون نائب وزير الدفاع السابق الذي أقاله نتنياهو خلال الحرب “حماس لم تهزم وأن العد التنازلي للجولة المقبلة من القتال بدأ بالفعل”، مضيفا أنه “بدون هزيمة حماس، لن يتحقق الهدوء على المدى الطويل”.

ونقلت (وورلد تريبيون) عن صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية قولها إن “الجيش الإسرائيلي يخطط لأن يعلن اليوم الاثنين، عن اكتمال تدمير جميع الأنفاق في غزة”، مضيفة أن “الجيش سوف يسحب قواته من التجمعات السكنية في غزة”، وأشارت إلى أن بعض الجنود سوف يسحبون من غزة إلى إسرائيل وسيعاد نشرهم في مناطق تبعد عدة كيلومترات خارج القطاع.

أ ش أ