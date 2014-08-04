حجز طعن «مرتضى منصور» على قرار عدم عودة الحرس الجامعي للحكم 28 سبتمبر

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل حجز الطعن رقم 13687 لسنة 60 قضائية المقدم من مرتضي منصور المحامي، ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور ،ووزير الداخلية بصفته والذي يطالب فيه بالغاء قرار عدم عودة الحرس الجامعي للحكم 28 سبتمبر المقبل.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقريرها القانوني بقبول دعوى عودة الحرس الجامعي للجامعات المصرية على خلفية أحداث الشغب والاشتباكات التي شهدتها الجامعات مؤخرًا.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، أول درجة، رفضت الدعوى التي أقامها مرتضى منصور، المحامي، والتي طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإعادة الحرس الجمهوري إلى الجامعات، وذلك لإقامتها من غير ذي صفة.