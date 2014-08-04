التنمية المحلية: حملات مستمرة لضبط الأسعار وتكثيف المرورعلى الأسواق

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل حملات مشتركة ومستمرة من المحافظات وأجهزة وزارتي الداخلية والتموين لضبط مخالفات الأسعار مع تكثيف المرور الميداني علي الأسواق وعلي مواقف سيارات الميكروباص.

> وشدد لبيب – فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين على سرعة إنتهاء المحافظات من وضع ملصق علي سيارات الميكروباص وفي المواقف يوضح خطوط السير والتعريفة المحددة لكل خط.

> وأشار إلي التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية بشكل موسع علي مدار اليوم، وذلك بهدف تحقيق الانضباط في مواقف السيارات، وضبط مخالفات السائقين الذين يقومون بزيادة تعريفة الركوب وتقسيم مسافات رحلة الركوب.

أ ش أ